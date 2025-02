Às 16:39, o metal dourado estabeleceu um novo recorde ao atingir 2.911,72 dólares. No fecho dos mercados na Europa, o preço do ouro reduziu ligeiramente os ganhos para 2.901,33 dólares por onça.

No acumulado do ano, o ouro já se valorizou mais de 10%.

O metal precioso está a registar vários máximos históricos desde 2024, na sequência das expectativas de novos cortes nas taxas de juro, compras de ouro pelos bancos centrais e tensões geopolíticas.

O analista Juan Ignacio Crespo, citado pela Efe, considera provável que o ouro mantenha esta tendência positiva nos próximos meses e garante que a "paixão" que se desencadeou pelo metal se explica por vários motivos, como as compras pelos bancos centrais.

Da mesma forma, destaca que a subida do preço da onça de ouro ocorre paralelamente a uma fuga do ouro do mercado de Londres para "refugiar-se no mercado dos EUA".

Os especialistas preveem novos aumentos no preço da onça de ouro que poderão acumular até 40% nos próximos sete meses.

A Xtb também destaca, numa nota de análise, que "o mercado dos metais preciosos, que está a beneficiar do clima de incerteza que a aplicação de novas tarifas por parte dos EUA tem instalado".

"A incerteza provocada pela guerra comercial e os riscos inflacionários persistentes permitiu que o ouro atingisse novos máximos históricos hoje, ultrapassando o nível de 2900 dólares por onça, o que representa uma valorização superior a 10% este ano", lê-se na nota.

A procura dos bancos centrais em diversificar as reservas também está a "desencadear uma procura ainda maior deste metal precioso".

