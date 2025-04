Na passada segunda-feira, o ouro caiu mais de 1% para negociar abaixo dos 3.200 dólares nessa sessão.

O ouro está a beneficiar da fraqueza do dólar, cuja desvalorização se intensificou após o anúncio das tarifas anunciadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, no início do mês.

Caster Menke, chefe de pesquisa da Next Generation de Julius Baer, considerou em declarações à Bloomberg que o conflito comercial e os riscos de recessão associados estão a atrair ao mercado do ouro os que procuram refúgio, contribuindo para um mercado estrutural em alta, impulsionado por compras dos bancos centrais.

APL // APL

Lusa/Fim