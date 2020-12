Com a economia a ressentir-se e a agravar condições de vida já antes precárias, o partido do poder em Angola há quatro décadas vai ter de provar que ainda consegue conquistar o povo e devolver a esperança aos angolanos para ganhar as eleições gerais em 2022.

Em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido, diz que o MPLA vai ter de encontrar soluções e oferecer mais do que o combate à corrupção para convencer os cidadãos a reeleger o partido e o seu presidente em 2022.