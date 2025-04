Oposição do Paraguai critica suspensão de negociações com Brasil sobre hidrolétrica

Assunção, 05 abr 2025 (Lusa) - A oposição no Paraguai criticou o Governo por suspender as negociações com o Brasil sobre as tarifas de eletricidade na hidroelétrica de Itaipu, partilhada pelos dois países, devido a um alegado caso de espionagem.