Um comunicado do Ministério do Ambiente e Energia (MAEN) divulgado hoje indica que a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, autorizou o Fundo Ambiental a pagar 31,4 milhões de euros em financiamentos para as florestas, a maior fatia, mas também para a eficiência energética, descarbonização, uso eficiente da água e proteção dos recursos hídricos.

Na área das florestas estão ainda contemplados apoios aos Condomínios de Aldeia (aldeias localizadas em zonas vulneráveis de floresta) e ao setor da bioeconomia, ao nível da valorização da resina.

No comunicado, o MAEN destaca a autorização de pagamentos para os projetos-piloto de Mobilidade Urbana Sustentável em Lisboa e no Porto, com dois milhões de euros, e outros incentivos à mobilidade urbana sustentável, como a aquisição de veículos ligeiros de passageiros, motociclos e bicicletas elétricas.

E o pagamento de mais uma tranche do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis (programa das janelas), no valor de 1,7 milhões de euros.

"Estes financiamentos são fundamentais para garantir projetos que têm impacto direto na vida das pessoas. Desde a proteção das florestas até à melhoria da eficiência energética dos edifícios, passando pelo apoio à mobilidade sustentável, estamos a investir em áreas essenciais para a sociedade. É particularmente importante que estes apoios cheguem atempadamente a quem deles mais precisa, incluindo muitas famílias vulneráveis", disse a ministra, Maria da Graça Carvalho, citada no comunicado.

