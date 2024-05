No mesmo período do ano passado, o EBITDA ajustado (lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) situou-se nos 31 milhões de dólares de Hong Kong (3,6 milhões de euros), referiu a empresa em comunicado.

Ainda assim, os resultados entre janeiro e março de 2024 não alcançaram os valores pré-pandémicos. No primeiro trimestre de 2019, a empresa registou lucros de cerca de 1,07 mil milhões de dólares de Hong Kong (127 milhões de euros).

O trimestre agora em análise "caracterizou-se por um forte desempenho em todas as propriedades", tanto no "setor do jogo como no setor não relacionado com o jogo", disse a presidente da SJM Holdings, Daisy Ho, citada no comunicado.

De acordo com a empresa, as receitas brutas de jogo cresceram 77,3%, de cerca de 3,88 mil milhões de dólares de Hong Kong (461 milhões de euros), entre janeiro e março do ano passado, para cerca de 6,89 mil milhões de dólares de Hong Kong (819 milhões de euros), no primeiro trimestre deste ano.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, a 16 de dezembro, o contrato de concessão para os próximos dez anos e que entrou em vigor a 01 de janeiro.

