"Quando repartidos os fundos do setor entre as diversas instituições, os valores destinados aos hospitais provinciais, centrais e gerais se mostra bastante desproporcional", lê-se numa nota da ONG enviada à comunicação social.

Segundo o Observatório do Cidadão para Saúde (OCS), o Hospital Central de Maputo, a maior unidade do país, consome mais que a metade do total do orçamento destinado aos hospitais centrais, provinciais e gerais do país.