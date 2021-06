"Os objetivos numéricos falharam. A governação na zona euro teve por base um programa de respeito obrigatório por metas numéricas, que falhou. A razão disso é que as regras numéricas não têm base científica", disse Paul De Grauwe, que falava por videoconferência na Cimeira da Recuperação, que decorre hoje no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Segundo o também professor, os políticos, quando colocados sob pressão, acabam por não seguir estas regras, levando à degradação da economia, o que já aconteceu, pelo menos, três vezes durante a História da União Europeia.

De Grauwe defendeu ainda a aplicação de uma abordagem ascendente, em vez da descendente em que os governos nacionais são monitorizados pelo Conselho Europeu, sob proposta da Comissão Europeia.

O vice-presidente do CFP notou que tanto a Comissão Europeia como o Conselho "não respondem politicamente" pelas regras orçamentais que fazem aplicar, ficando os governos e parlamentos nacionais responsáveis por esta questão.

Conforme apontou, esta situação pode ser resolvida, por exemplo, através da transferência de todo o poder para o nível europeu, o que, no entanto, não será possível a curto prazo.

"Temos que resolver este défice de legitimidade política, o que apenas pode ser conseguido através de uma abordagem ascendente", vincou.

Paul De Grauwe considerou ainda que o investimento público "é vital para lidar com os desafios que aí vêm", mas ressalvou que as regras orçamentais da zona euro colocam obstáculos.

A Cimeira da Recuperação, o último evento político da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, decorre hoje à tarde no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, sob a organização do Ministério das Finanças.

