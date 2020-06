Maria do Céu Albuquerque participou hoje numa videoconferência do Conselho Europeu de ministros da Agricultura, que teve como tema as estratégias da biodiversidade e 'Farm to Fork' (do 'Prado ao Prato').

Em comunicado, o Ministério da Agricultura avançou que, durante a reunião, a governante referiu que Portugal "é já um dos países com maior número de medidas que contribuem para a ambição climática e ambiental, com grande enfoco na sustentabilidade e na segurança dos alimentos".

Maria do Céu Albuquerque sublinhou também que Portugal se revê nos objetivos da União Europeia no que se refere ao ambiente e ao clima, reforçados pelo 'green deal', mas ressalvou que as metas "são ambiciosas" e, por isso, implicam "um reforço financeiro" compatível.

De acordo com o Governo, Portugal está empenhado neste processo e quer que a transição seja "efetiva e justa" para o setor agrícola.

A estratégia do 'Prado ao Prato', que visa um sistema alimentar saudável e respeitador do ambiente, a estratégia para a biodiversidade 2030, iniciativas do Pacto Ecológico Europeu, pretendem contribuir para a neutralidade climática para a agenda da Comissão Europeia para os objetivos de desenvolvimento sustentável.

