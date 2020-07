De acordo com o IEFP, no final de junho, estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 406.665 desempregados, número que representa 74,8% de um total de 543.662 pedidos de emprego.

O total de desempregados registados no país foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (36,4%) e inferior face ao mês anterior (0,6%).

