Segundo um comunicado da Sonangol, trata-se de um dos dois navios petroleiros que vão reforçar a frota Suezmax da empresa angolana, sob tutela da Unidade de Negócio de Trading & Shipping (UNTS).

O navio, com capacidade de transportar um milhão de barris, está a ser construído pela Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI), com observância das especificações técnicas estabelecidas pelo mercado internacional de 'shipping' (transporte marítimo) e dos padrões ambientais de contenção da poluição marítima, de acordo com a mesma nota.

Citado no comunicado, o presidente da comissão executiva da UNTS da petrolífera, Luís Manuel, afirmou que a construção do petroleiro "trará significativos benefícios para Angola", permitindo à Sonangol "manter a sua atividade do segmento de 'shipping' atualizada".

