"Prezado(a) contribuinte: informamos que o sistema informático identificou um reembolso de imposto pendente associado ao seu NIF (Número de Identificação Fiscal). Para evitar atrasos no processamento, confirme os seus dados bancários através do portal seguro. O procedimento é rápido e obrigatório para a validação do reembolso", refere o corpo de uma dos 'emails' falsos que a AT partilhou hoje no seu portal, e que, de seguida, fornece um 'link' malicioso.

Este novo alerta de fraude -- o sétimo que a AT efetua desde o início do ano -- mostra vários exemplos de 'emails', sendo que quase todos usam o logótipo da AT e a maioria acena com o pagamento de reembolsos, fornecendo 'links' maliciosos que, se abertos, poderão dar acesso a dados relevantes do visado, nomeadamente bancários.

Num outro exemplo de 'email' fraudulento partilhado pela AT neste novo alerta, a mensagem inclui mesmo 'campos' para as pessoas colocarem os dados do seu cartão bancário (número, data de validade e CVV).

Perante estas situações a AT reitera que as mensagens em causa devem ser ignoradas e apagadas, pois o seu objetivo "é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos 'links' sugeridos ou a efetuar pagamentos indevidos".

