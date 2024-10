Esta data marca o início do processo de transferência gradual dos voos de passageiros do atual Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro para o Novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN).

Segundo o TAAG, a escolha recaiu em Cabinda por se tratar do destino doméstico com maior volume de tráfego de passageiros e de carga, com voos nos períodos da manhã, de tarde e à noite, permitindo "ativar de forma permanente as diferentes equipas e sistemas operacionais do AIAAN".

A TAAG vai disponibilizar quatro frequências diárias para Cabinda, com partidas e chegadas exclusivamente de e para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, numa aeronave modelo Dash 8-Q400, com capacidade para 74 passageiros.

Em dezembro, as rotas da região Leste (Dundo, Saurimo e Luena) e do Soyo vão ser integradas na programação de voos a partir do AIAAN, e, de forma progressiva, no primeiro trimestre de 2025, serão transferidas as demais ligações domésticas e internacionais.

O acesso em transporte público ao Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto será assegurado pelo Caminho de Ferro de Luanda (CFL), pelos autocarros da empresa Transportes Coletivos Urbanos de Luanda.

