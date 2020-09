O Access Bank é uma instituição financeira com sede na Nigéria e celebrou um acordo definitivo para aquisição do African Banking Corporation (BancABC, Moçambique) com a Atlas Mara e o ABC Holding.

"Na sequência da fusão dos dois bancos, a entidade resultante criará o sétimo maior banco de Moçambique, sendo esta subsidiária detida maioritariamente pelo Access Bank Plc", lê-se no comunicado.