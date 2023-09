O secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Moreno Delgado, encontra-se em Bissau para uma visita de três dias de contactos sobre as relações bilaterais e, concretamente, a doação resultante da promessa feita pelo primeiro-ministro português, António Costa, em 2022.

Esta visita à Guiné-Bissau do secretário de Estado serve para oficializar o protocolo de colaboração técnica e financeira para a execução do projeto de reparação, disponibilização definitiva, transporte e manutenção preventiva do navio "Eborense".

O propósito, como explicou hoje o governante português, é "fazer o ponto da situação e o trabalho" ainda necessário, com "a confiança de que durante o primeiro semestre do próximo ano" possa estar em Bissau o navio, para poder operar a ligação entre o porto de Bissau e as ilhas Bijagós.

O secretário de Estado, que chegou na quinta-feira a Bissau, tem tido encontros com as diferentes figuras do Estado guineense e está a trabalhar com o ministro dos Transportes da Guiné-Bissau também em matérias como a capacitação técnica, definição de um plano de transportes, ou nos primeiros passos para a criação de uma rede de transportes públicos nos eixos principais do país.

O ministro dos Transportes da Guiné-Bissau, José Carlos Esteves, salientou a importância da doação do navio para "colmatar o défice" no transporte de passageiros, carga, e também para resolver a questão da segurança marítima.

"Esperamos que a Guiné-Bissau possa receber, operar, explorar e responder às necessidades das populações da zona insular", afirmou.

O investimento previsto é, segundo o ministro, de 2,6 milhões de euros e o modelo de gestão para o navio ainda vai ser definido.

HFI // MLL

Lusa/Fim