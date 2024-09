"Se pudesse deixar um apelo como ministro da Economia é que não abortem a descolagem do avião da economia portuguesa quando ela está a levantar exatamente voo, no momento mais crítico. Deixem a economia portuguesa voar, deixem os empreendedores ganhar asas", apelou Pedro Reis, que falava nas jornadas parlamentares conjuntas do PSD e CDS-PP, que decorrem até terça-feira, na Assembleia da República, sob o tema "Um Orçamento do Estado para resolver os problemas das pessoas".

Pedro Reis avisou que os próximos anos "não são mais uns, são anos em que se vai decidir internacionalmente onde assentam arraiais os investimentos estratégicos que mudam as economias".

"Se essa frente de decisão olhar para Portugal e vir Portugal afogado em mais uma crise política podemos perder um comboio determinante para arrancar", alertou.

O governante pediu que se dê "espaço à economia para respirar", "tempo para crescer" e "estabilidade para investir".

"O que as empresas e empreendedores pedem é confiança, não podemos dar-lhes crises políticas. O que as empresas e empreendedores pedem é investimento, não podemos dar impostos. O que pedem é horizontes largos, não podemos dar calendários apertados. O que pedem é economia não podemos responder com política", argumentou.

O ministro avisou que se vivem tempos de "maior volatilidade internacional com vários focos de instabilidade"

"Ao menos no que está nas nossas mãos, que é estabilidade política, asseguremos. Não podemos responder pela frente externa mas podemos assegurar a paz interna", considerou.

Pedro Reis salientou que os investidores querem "uma fiscalidade mais competitiva": "Eu sinceramente tenho até alguma dificuldade em explicar a investidores externos porque é que nós temos que defender, quanto mais criar uma crise [política] porque estamos a defender impostos mais baixos. É mesmo perturbador", disse.

Estas jornadas parlamentares realizam-se a pouco mais de uma semana do prazo limite de entrega do Orçamento do Estado para 2025, 10 de outubro, e que tem ainda aprovação incerta já que PSD e CDS-PP somam 80 deputados, insuficientes para garantir a viabilização do documento.

Na prática, só a abstenção do PS ou o voto a favor do Chega garantem a aprovação do OE2025.

