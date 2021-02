Multinacional Olam anuncia fecho de fábricas de castanha de caju em Moçambique

A multinacional do ramo agropecuário Olam vai encerrar as suas fábricas de castanha de caju em Moçambique, devido às "tendências e dinâmicas globais no mercado", numa medida que vai afetar milhares de trabalhadores, foi anunciado em comunicado.