Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota-Engil salienta que o contrato consiste na construção das linhas quatro, cinco e seis do metro de Monterrey, com uma extensão de 36 quilómetros.

A duração prevista é de cinco anos e "irá contribuir para melhorar as soluções de mobilidade na cidade de Monterrey".

Com a adjudicação deste projeto, "a Mota-Engil consolida a sua posição no México como um dos maiores 'players' no segmento ferroviário", conclui.

