De acordo com a mesma nota, a Assembleia de Representantes do Montepio Geral - Associação Mutualista (MGAM) aprovou hoje o seu relatório e contas de 2023 (contas individuais), detalhando que registou "resultados líquidos positivos de 112 milhões de euros (crescimento de 122,9% face a 2022), que comparam com 50,2 milhões de euros registados em 2022 e 44,6 milhões de euros registados em 2021".

O MGAM salientou "o crescimento do ativo, em 4,1%, atingindo os 3.912,1 milhões de euros no final de 2023, e a melhoria do rácio de liquidez".

"Merecem relevância os ganhos de eficiência operacional, traduzidos numa redução dos gastos operacionais em 2%, contribuindo para uma melhoria do rácio de eficiência", disse ainda.

Segundo a Mutualista, na evolução das componentes do ativo "é de realçar o valor do investimento em subsidiárias, líquido de imparidades, a fixar-se em 1.816 milhões de euros, uma variação de 3,8%, pelo efeito da valorização das empresas do grupo, as evoluções favoráveis da carteira de títulos, em 5,5%, totalizando 594,8 milhões de euros, assim como das propriedades de investimento, em 5,8%, atingindo 418,0 milhões de euros".

O MGAM adiantou ainda que terminou o ano passado com 604.799 associados, "com a margem associativa a fixar-se em 12,5 milhões de euros, beneficiando do aumento das receitas associativas em 2,5%, atingindo 869,5 milhões de euros".

