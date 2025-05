Foguetão Starship atingiu órbita da Terra antes de avariar e cair no oceano Índico

Washington, 28 mai 2025 (Lusa) -- O foguetão Starship, com o qual a SpaceX do magnata Elon Musk está a contar para conquistar Marte, atingiu a órbita terrestre, mas partiu-se e caiu no Índico depois de perder combustível no nono voo de teste.