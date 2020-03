Moçambique gradua os primeiros 12 mestres em Biologia e Conservação Moçambique graduou os primeiros 12 mestres em Biologia de Conservação, um curso realizado através de uma parceria entre a Universidade de Lisboa, o Parque Nacional da Gorongosa e três instituições de ensino superior moçambicanas. economia Lusa economia/mocambique-gradua-os-primeiros-12-mestres-em-_5e5d0366e378be491c331579





"A atividade de proteção e conservação da biodiversidade só é possível se existirem fundamentos científicos de suporte, sendo por isso importante a existência de recursos humanos com uma base científica", disse Ivete Maibaze, ministra da Terra e Ambiente, citada hoje num comunicado oficial.

O programa foi desenvolvido a partir de uma parceria entre a Universidade de Lisboa e instituições de ensino superior moçambicanas, nomeadamente as universidades do Zambeze, Lúrio e Instituto Superior Politécnico de Manica, além do Parque Nacional da Gorongosa, no centro do país.