Daniel Chapo, que chegou hoje a Luanda, declarou ser "uma honra" realizar esta visita aos "irmãos do Atlântico" após as eleições de outubro de 2024, salientando que esta se insere no âmbito do estreitamento das relações de amizade e cooperação entre os dois países "que vêm de antes da independência".

Realçando que os dois povos são "irmãos" também na luta pelas independências que alcançaram no mesmo ano (1975), Chapo salientou que o 50.º aniversário da independência, que se comemora este ano, é também altura para uma avaliação das relações de cooperação e amizade nestes 50 anos e para renovar essa amizade e cooperação.

Dirigindo-se ao "irmão" João Lourenço, o chefe de Estado moçambicano agradeceu o apoio que recebeu por parte dos angolanos durante a sua candidatura.

"Nós não devíamos ficar indiferentes, depois do período de tomada de posse, não responder positivamente ao convite, para virmos agradecer ao povo angolano e também aproveitar esta ocasião para, mais uma vez, dizer que temos sentido este apoio em várias vertentes. Na vertente política, social, económica, mas também ao nível das Forças de Defesa e Segurança", assinalou Daniel Chapo.

Referindo-se ao problema do terrorismo que continua a afetar a província de Cabo Delgado (norte de Moçambique), Chapo afirmou que o país tem recebido apoio das organizações da região, como a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, na sigla em inglês), mas também nas questões relacionadas com transportes e logística e no âmbito dos acordos bilaterais entre os dois países.

"Sentimos também que, para além da cooperação política, que é excelente, em termos sociais entre os nossos dois povos também há uma relação extraordinária. Achámos que era importante vir a Angola para reforçar cada vez mais as nossas relações económicas, porque, como disse muito bem, hoje em dia o grande objetivo que nós temos como países, Moçambique e Angola, é criarmos melhores condições de vida para as nossas populações", disse Chapo a João Lourenço, afirmando que "não há melhor coisa do que dois povos irmãos trabalharem juntos, para crescerem juntos e desenvolverem juntos".

O Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, iniciou hoje uma visita de dois dias a Angola para reforçar as relações bilaterais e identificar oportunidades de investimentos e cooperação económica.

Além do encontro com João Lourenço, fazem parte do programa de Daniel Chapo uma deslocação à Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEE), para identificar "oportunidades de investimentos e negócios a desenvolver em Angola", e a participação num jantar em sua honra promovido pela Associação Angolana de Bancos (ABANC).

RCR // MLL

Lusa/fim