Moçambique afasta movimento de três postos fronteiriços após fecho sul-africano As autoridades moçambicanas pediram hoje, em comunicado, para que ninguém se dirija a três postos fronteiriços do sul do país após o fecho dos serviços do lado sul-africano. economia Lusa economia/mocambique-afasta-movimento-de-tres-postos_5e6fa3e31a16c91991b56939





"O Serviço Nacional de Migração comunica que os postos de travessia da Ponta do Ouro, na província de Maputo, Giryondo e Pafuri, na província de Gaza, não estão a efetuar o movimento migratório em virtude do encerramento dos postos de travessia correspondentes da República da África do Sul", lê-se no documento.

Face à situação, pede-se "a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros" para não se dirigirem àqueles postos, "até informação em contrário, devendo optar por postos alternativos".