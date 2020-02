Ministro da Defesa visita fábrica brasileira que constrói substitutos dos C-130 O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, visita hoje uma fábrica da construtora aérea brasileira Embraer em São Paulo, onde irá "conhecer a linha de montagem final" de cinco aviões adquiridos para a Força Aérea Portuguesa (FAP). economia Lusa economia/ministro-da-defesa-visita-fabrica-brasileira-_5e3d521eecd62512786f9a7f





De acordo com uma nota do gabinete do ministro, João Gomes Cravinho vai visitar a fábrica responsável pela montagem dos cinco aviões KC-390 Millenium, adquiridos para substituírem os Hércules C-130.

Durante a sua estadia no Brasil, o ministro da Defesa Nacional irá ainda receber a navio-escola "Sagres", que chega ao Rio de Janeiro, em 10 de fevereiro, proveniente de Cabo Verde.