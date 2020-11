Ao responder aos deputados, na Assembleia Nacional, no arranque da primeira sessão plenária de novembro, que se prolonga até sexta-feira, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, afirmou que a rede de Televisão Digital Terrestre (TDT), que em 2021 vai substituir por completo o sinal analógico, "já está nos 22 municípios" do arquipélago.

"Cobrindo cerca de 95% da população cabo-verdiana", disse Abraão Vicente, embora admitindo "algumas dificuldades" na implementação da rede em Santo Antão, considerada a "ilha das montanhas" em Cabo Verde, também devido à orografia do terreno.

O governante explicou que a Cabo Verde Broadcast (CVB), empresa pública criada para implementar a rede de TDT, está igualmente a "trabalhar com a CV Telecom para resolver alguns ruídos com o cruzamento de sinais entre as duas operadoras", o que dificulta em alguns pontos a receção do sinal digital.

O 'apagão' do sinal analógico de televisão em Cabo Verde arrancou em agosto, na ilha de Santiago, prolongando-se até janeiro de 2021, quando ficará em funcionamento apenas a rede de TDT, segundo o calendário oficial.

Contudo, o ministro admitiu, questionado pelos deputados, alguma insuficiência no mercado nacional de equipamentos para a receção do sinal de TDT em equipamentos analógicos.

"A Cabo Verde Broadcast, devido à falta de boxes no mercado, já adquiriu 40.000 boxes a um fornecedor internacional, que estarão disponíveis no mercado internacional a partir de janeiro de 2021, para ajudarmos a colmatar alguma falta de acesso no mercado", avançou o governante, que tutela o setor.

O cronograma aprovado em reunião do Conselho de Ministros e que entrou em vigor em 28 de julho, definiu que a Cidade Velha, município de Ribeira Grande (ilha de Santiago), foi a primeira localidade do arquipélago a desligar os emissores analógicos de televisão, em 17 de agosto.

Até novembro estava programado serem desligados os restantes emissores da ilha de Santiago e, no mesmo mês, ainda os das ilhas do Maio e do Fogo, e em São Vicente em 17 de novembro, conforme previsto no "calendário de cessação das emissões televisivas terrestres" em Cabo Verde.

Seguem-se os emissores analógicos nas ilhas de São Nicolau e do Sal (24 de novembro), da Boa Vista e da Brava (15 de dezembro) e de 25 a 28 de janeiro de 2021 os oito emissores analógicos de Santo Antão, a ilha mais montanhosa de Cabo Verde, culminando o processo ao fim de cinco meses.

Neste momento, o sinal analógico e o digital funcionam em simultâneo na maior parte do arquipélago.

A rede TDT de Cabo Verde tem oito canais de televisão e seis rádios à disposição, tendo sido acrescentando recentemente o canal TV Educativa, gerido pelo Ministério da Educação como plataforma de apoio ao ensino à distância, devido aos condicionalismos da pandemia de covid-19 no funcionamento das escolas e na manutenção das aulas presenciais.

Cabo Verde é um dos cinco países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) que estão mais avançados em termos de implementação da TDT, conforme determinou a União Internacional de Telecomunicações (UIT).

