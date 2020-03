Marcelo afasta recurso ao Tribunal Constitucional por causa do metro de Lisboa O Presidente da República defendeu hoje que não se justifica um recurso ao Tribunal Constitucional por causa da linha circular do metro de Lisboa, argumentando que o parlamento apenas formulou uma recomendação, sem suspender qualquer decisão administrativa. economia Lusa economia/marcelo-afasta-recurso-ao-tribunal_5e78cd199d64b9194ad69df5





Em causa está a aprovação de uma alteração ao Orçamento do Estado para 2020, na especialidade, que motivou protestos do PS e do Governo, para a suspensão da linha circular do Metropolitano de Lisboa.

Numa nota hoje divulgada sobre a promulgação do Orçamento do Estado para 2020, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que "nenhuma das dúvidas levantadas, em termos de constitucionalidade, se afigura justificar o pedido de fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional".

"Nem mesmo aquela que maior debate motivou, a saber, a da eventual violação do princípio da separação e interdependência dos poderes do Estado, na sua dimensão de respeito da reserva de administração, no caso de alegada deliberação parlamentar suspendendo decisão administrativa sobre a concretização de linha circular do metro de Lisboa", acrescentou.

Segundo o chefe de Estado, "em rigor, a Assembleia da República não suspendeu qualquer decisão administrativa, limitando-se a formular recomendação política, dirigida ao Governo e à Administração Pública em geral, sobre a aludida matéria".

Durante o processo de debate orçamental, o grupo parlamentar do PS fez saber que iria pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva da referida norma para a suspensão da construção da linha circular do Metropolitano de Lisboa, por entender que a adjudicação e outorga de contratos administrativos é domínio próprio da atividade executiva.

IEL (PMF) // JPS

Lusa/Fim