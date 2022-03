Adriano Maleiane vai ocupar o lugar deixado vago por Carlos Agostinho do Rosário, anuncia a Presidência da República em comunicado.

Max Tonela será o novo ministro da Economia e Finanças, deixando o Ministério dos Recursos Minerais e Energia para ser liderado por Carlos Zacarias, até agora presidente do Instituto Nacional de Petróleo (INP).

Amílcar Tivane ocupará o cargo de vice-ministro da Economia e Finanças.

Carlos Mesquita transita da Indústria e Comércio para ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.

Silvino Moreno foi nomeado ministro da Indústria e Comércio e Lídia Cardoso vai ser a nova ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas.

O comunicado de hoje, tal como os anteriores, não avança detalhes sobre as razões da remodelação do Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder desde a independência).

Na quarta-feira, Nyusi exonerou seis dos seus 18 ministros e hoje de manhã anunciou a exoneração do primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

LFO // JH

Lusa/fim