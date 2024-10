Assim, "encontram-se operacionais os principais serviços, como Autoridade Tributária, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Segurança Social, Casa da Moeda e Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça (IGFEG)", lê-se na última atualização da situação.

Até hoje, foram igualmente repostos o OGP Portugal - Open Government Partnership, FAM -- Fundo de Apoio Municipal, o pedido de parecer prévio para aquisição de bens e serviços TIC, a plataforma Espaço Cidadão - Mediadores de Cidadania e os serviços Os Meus Dados e o Balcão do Condutor.

A reposição dos serviços "continua a ser feita de forma gradual, sendo que a equipa envolvida na resolução do incidente, em conjunto com as autoridades nacionais competentes, continua a trabalhar de forma exaustiva, para garantir a reposição de todos os serviços, com as condições de segurança adequadas".

Em 10 de outubro, as infraestruturas da AMA foram alvo de um ciberataque, tendo a entidade informado que se encontrava com uma disrupção na sua rede em virtude de um ataque informático ('ransomware') e, por isso, esteve, preventivamente, indisponível o acesso a diversas plataformas e serviços digitais.

Desde dia 11 de outubro "foi implementado um conjunto de medidas preventivas e corretivas, que garantem a segurança adequada no restabelecimento dos serviços afetados, que continuam a ser reforçadas com base nos resultados do processo de análise forense em curso".

O ministério adianta que "a resolução deste incidente decorre a bom ritmo, e até ao momento não existe evidência de exfiltração de dados pessoais estando o restabelecimento dos serviços a ser progressivamente atualizado em: https://indisponibilidade.ama.gov.pt".

Esclarece ainda que "relativamente a um 'leak' da Autoridade Tributária (AT), que tem sido mencionado publicamente, o mesmo não está relacionado com o recente incidente que afetou as infraestruturas da AMA".

Mantém-se a previsão que o portal gov.pt esteja totalmente recuperado até às 23:59 de 17 de outubro.

