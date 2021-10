"É com grande satisfação que damos a conhecer todo o trabalho que tem sido desenvolvido durante este longo período de pandemia, em que não estivemos parados, bem pelo contrário. Sem navios de cruzeiros, canalizámos as nossas energias para a manutenção e requalificação das nossas infraestruturas e equipamentos", disse a presidente da APRAM, Paula Cabaço.

A responsável falava na Gare Marítima, no Funchal, na cerimónia de apresentação da nova identidade visual dos Portos da Madeira, suportada em filme promocional e nova brochura institucional, sob o lema "Your Safe Port" [O seu porto seguro].

"Esta nova assinatura é um importante sinal de confiança a todos os que visitam a Madeira e Porto Santo através dos Portos da Madeira", disse Paula Cabaço, reforçando: "A segurança de quem nos visita é a nossa segurança".

De acordo com a presidente da APRAM, a Madeira tem "todas as condições para receber os navios de cruzeiro em segurança" e constitui um "destino extremamente atrativo".

A nova assinatura da marca Portos da Madeira -- "Your Safe Port" -- pretende reforçar o compromisso da APRAM com as questões da segurança ao nível do mercado turístico de cruzeiros.

Em março de 2021, a APRAM recebeu a certificação "Boas Práticas na Gestão de Riscos Biológicos Associados ao SARS-COV-2", atribuída pela SGS Portugal, e, em setembro, o Turismo de Portugal, em parceria com o European Tourism, atribuiu o selo "Clean & Safe 2021" ao terminal de passageiros do porto do Funchal.

Esta certificação assegura a quem visita a Madeira através deste terminal que são cumpridos procedimentos e princípios de higiene e segurança, de acordo com as normas do "European Tourism Covid-19 Safety Seal".

Nas primeiras duas semanas de outubro, os portos da Madeira receberam 12 cruzeiros, entre os quais o Iona, a maior embarcação em tonelagem que fez a sua estreia na região, de um total 29 escalas previstas até ao final do mês.

Em novembro, os portos da Madeira e Porto Santo deverão receber 58 navios de cruzeiro.

DC (AMB) // MCL

Lusa/Fim