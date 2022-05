"Cerca de cinco mil milhões de patacas [586 milhões de euros] foram já atribuídos a, aproximadamente, 510 mil residentes, enquanto perto de 100 mil cheques cruzados foram enviados por via postal, com um montante envolvido de cerca de 1,05 mil milhões de patacas [120 milhões euros], dos quais quase 20% já foram descontados", indicaram em comunicado.

O valor global resulta da concessão a cada residente permanente e não permanente, uma quantia de dez mil patacas (1.173 euros) e seis mil patacas (704 euros), respetivamente.

Até ao final deste mês, o Governo vai ainda proceder "à devolução do imposto profissional no final de maio, no sentido de proporcionar à população, com essas duas medidas, rendimentos extraordinários, atenuando a sua pressão financeira, promovendo o consumo local e estabilizando a economia", pode ler-se na mesma nota.

Outro apoio à população de Macau vai começar a ser distribuído em junho através de um cartão de consumo no valor de oito mil patacas (938 euros), disponível para cada um dos residentes efetuarem pagamentos, sobretudo no comércio local.

Esta medida de apoio obrigou o Governo a injetar no orçamento deste ano 5,9 mil milhões de patacas (690 milhões de euros) da reserva extraordinária.

Nos últimos três anos, marcados pela pandemia de covid-19, o Governo de Macau foi obrigado a proceder a alterações em todos os orçamentos, e a recorrer à reserva financeira, que se cifra agora em 627,4 mil milhões de patacas (73,6 mil milhões de euros), o suficiente para cobrir sete anos de despesas financeiras.

