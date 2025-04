Macau dá seis mil euros por criança para enfrentar menor natalidade do mundo

Macau, China, 14 abr 2025 (Lusa) -- O líder do Governo de Macau anunciou hoje a criação de um subsídio, no valor total de quase seis mil euros, para as crianças até 3 anos, para elevar a mais baixa natalidade do mundo.