"O Governo está em funções, está a trabalhar, tivemos ocasião de fazer um balanço das várias políticas que vimos executando, num percurso que em cerca de um quinto do tempo que iria ser preenchido nesta legislatura, o Governo executou um terço das medidas previstas no programa do Governo", declarou aos jornalistas no 'briefing' do Conselho de Ministros realizado no Mercado do Bolhão, no Porto.

O chefe do Governo realçou que o país tem "estabilidade económica" e "estabilidade financeira", além de ter tido "estabilidade política".

"Está agora a viver um momento de clarificação, mas teve estabilidade política durante este ano", considerou o primeiro-ministro.

Luís Montenegro elencou depois várias medidas tomadas pelo Governo, criticando quem disse que o executivo PSD/CDS-PP "iria deitar por terra o esforço que vinha de trás de consolidação orçamental, e que estava mesmo em causa a realização dos objetivos financeiros do país".

"Pois, um ano depois, não só a economia cresceu mais do que aquilo que era vaticinado, como o 'superavit' [excedente] das contas públicas superou aquela que era a estimativa mais otimista, que era do Governo", vincou.

O Conselho de Ministros reuniu-se hoje, no Porto, no dia em que o XXIV Governo Constitucional completa um ano em funções, demissionário, e com novas eleições legislativas antecipadas marcadas para 18 de maio.

A reunião, que decorreu no Mercado do Bolhão, foi anunciada como sendo focada no balanço de um ano de Governo.

Após o 'briefing', o Governo seguiu em conjunto, a pé, para um almoço no Café Majestic, na Rua de Santa Catarina.

À chegada ao Mercado do Bolhão para o Conselho de Ministros, Luís Montenegro distribuiu beijos e abraços pelos populares, mas disse que não estava "propriamente" em campanha eleitoral.

Recebido pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e ladeado pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, que hoje anunciou a sua candidatura à autarquia portuense, quando questionado sobre se estava em campanha eleitoral, Luís Montenegro respondeu "não propriamente", dizendo apenas que estava a cumprimentar as pessoas.

Sobre se estava também em campanha para as autárquicas, uma vez que estava ladeado pelo ministro Pedro Duarte, Luís Montenegro rejeitou que esse fosse um assunto seu.

"Isso já não é comigo", disse, numa altura em que percorria o piso inferior do Mercado do Bolhão, onde foi abordado por comerciantes que o incentivaram, com palavras de "muita sorte", "vamos ganhar", "sou do PSD", "vamos mostrar quem somos" ou "felicidades".

Na sexta-feira, questionado se o Governo iria assinalar o primeiro ano da entrada em funções, apesar de estar em gestão, o primeiro-ministro respondeu afirmativamente.

"Não deixaremos de ter um registo, embora naturalmente nesta fase com muita contenção, porque sabemos que também impende sobre nós um dever de neutralidade, de isenção", afirmou Luís Montenegro.

