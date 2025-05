Segundo a empresa, os rendimentos operacionais atingiram 288,5 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, um crescimento de 9,5% em termos homólogos, impulsionados pela logística, que aumentou 7%, e com destaque para o expresso e encomendas, com uma subida de 23% e para o banco e serviços financeiros, que avançaram 25,4%, devido, principalmente, à recuperação da colocação de dívida pública que se tem verificado" desde o final de 2024.

No primeiro trimestre do ano, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) subiu 17,2% para 39,9 milhões de euros.

