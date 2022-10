Em novembro de 2021, o HSBC Europa Continental assinou um acordo-quadro com a "My Money Group" e a sua filial Banque des Caraïbes em relação à venda prevista da atividade bancária de retalho do banco em França, a ser concluída na segunda metade de 2023, para a qual o HSBC reconheceu uma imparidade estimada em 2.400 milhões de dólares (2.435 milhões de euros).

As receitas do HSBC até setembro foram de 36.852 milhões de dólares (37.397 milhões de euros), menos 1,9% do que as receitas do banco um ano antes, devido a um aumento de 16,9% das receitas líquidas de juros para 23.032 milhões de dólares (23.372 milhões de euros) e a uma queda das receitas de taxas e comissões, que caíram 11,5% para 8.847 milhões de dólares (8.978 milhões de euros).

A diminuição das receitas no trimestre refletiu um impacto negativo de 2.100 milhões de dólares (2.131 milhões de euros) do impacto cambial adverso e da suposta depreciação de ativos na sequência da alienação planeada das operações bancárias de retalho em França, parcialmente compensada por um aumento de 3.300 milhões de dólares (3.349 milhões de euros) das receitas de juros líquidos.

Entre julho e setembro, o lucro líquido atribuível ao HSBC atingiu 1.913 milhões de dólares (1.941 milhões de euros), menos 46% do que um ano antes, enquanto o volume de negócios do banco caiu 3,3% para 11.616 milhões de dólares (11.788 milhões de euros).

O rendimento líquido de juros no terceiro trimestre cresceu 29,8% para 8.581 milhões de dólares (8.708 milhões de euros), enquanto o rendimento de taxas e comissões caiu 16,2% para 2.783 milhões de dólares (2.824 milhões de euros).

"A nossa estratégia proporcionou um bom crescimento orgânico nos três negócios globais, e os rendimentos líquidos de juros aumentaram devido ao aumento das taxas de juro", disse o presidente executivo do HSBC, Noel Quinn.

"Estamos concentrados em executar os nossos planos e alcançar o nosso objetivo de retorno de pelo menos 12% a partir de 2023 e, como resultado, distribuições mais elevadas aos nossos acionistas", acrescentou.

Olhando para o futuro, as perspetivas de lucro do HSBC permanecem positivas e o banco melhorou a orientação de rendimentos de juros líquidos para 2022 como um todo para 32.000 milhões de dólares (32.473 milhões de euros), dado o atual consenso do mercado sobre as taxas de juro dos bancos centrais.

No entanto, para 2023 prevê um rendimento líquido de juros de pelo menos 36.000 milhões de dólares (36.532 milhões de euros), contra 37.000 milhões de dólares (37.547 milhões de euros) na projeção anterior, refletindo o impacto da depreciação da libra esterlina em relação ao dólar e custos de financiamento mais elevados na carteira de negociação.

MC // CSJ

Lusa/Fim