As receitas totais do grupo atingiram, nesse período, 572,8 mil milhões de dólares (503,7 mil milhões de euros), um crescimento de 2,4% em relação ao período homólogo, afetadas por "desinvestimentos", indicou a empresa.

No trimestre terminado em janeiro, a Walmart registou lucros de 3,5 mil milhões de dólares (cerca de três mil milhões de euros), uma recuperação face aos prejuízos do período homólogo de mais de dois mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros).

De acordo com a agência AP, que citou o presidente executivo da Walmart, Doug McMillon, a empresa usou a sua dimensão e peso para controlar preços, numa altura em que a inflação global tem disparado, coordenando com fornecedores para assegurar diferenças de preços para os rivais.

As vendas nas lojas americanas aumentaram em 5,6% no trimestre, uma queda face ao crescimento de 9,2% no terceiro trimestre do ano passado (terminado em outubro).

Por sua vez, o crescimento do negócio online abrandou dos níveis alcançados no início de 2021, com o agravamento da pandemia, e subiu apenas 1%, face aos 8% de crescimento do terceiro trimestre.

A empresa indicou que conta com um crescimento das vendas este ano de mais de 3%.

Segundo a AP, a Walmart, o primeiro grande grupo de distribuição americano a apresentar os resultados, é considerada um barómetro do consumo no país, tendo em conta o seu tamanho e alcance.

