De acordo com um 'trading update', a Mota-Engil alcançou um volume de negócios de 1.365 milhões de euros, crescendo 1% em termos homólogos e um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de 215 milhões de euros, mais 10% do que no primeiro trimestre de 2024.

Segundo o grupo, este foi "o melhor desempenho de sempre num primeiro trimestre".

No comunicado, a Mota-Engil deu conta de que "ao nível do desempenho das diversas áreas de negócio, merece destaque o crescimento de 60% da faturação em África para 506 milhões de euros", com um EBITDA de 119 milhões de euros, tendo sido "impulsionado pela duplicação da atividade no segmento de Engenharia Industrial e que colocam atualmente a Mota-Engil como o maior operador de Contract Mining em todo o continente africano".

Na Europa, cujo volume de negócios caiu 10% em termos homólogos, "o desempenho teve um decréscimo motivado exclusivamente pela alienação da Polónia no 3.º trimestre de 2024 (mercado que contribuiu com 33 milhões de euros de faturação no 1.º trimestre de 2024)", referiu.

A América Latina, por sua vez, continuou "a ser o maior contribuinte para o volume de negócios do negócio de Engenharia e Construção" com 557 milhões de euros, tendo-se verificado "um decréscimo de 22% pela conclusão do maior projeto ferroviário executado na América Latina nos últimos anos, o Tren Maya no México, e a alteração no método de consolidação de algumas concessões mexicanas".

O grupo destacou a manutenção da carteira de encomendas nos 15 mil milhões de euros, "refletindo os contratos celebrados no 1.º trimestre e que totalizaram 515 milhões de euros, com a maior relevância da carteira a manter-se nos 'core markets' de Angola (23%), México (17%) e Nigéria (13%)".

A empresa realçou ainda que o "volume de negócios resiliente reflete a forte contribuição de África, a qual representa 60% da carteira" de Engenharia e Construção.

