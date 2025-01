No acumulado do ano, o volume de negócios total do Goldman Sachs foi de 53.512 milhões de dólares (51.195,5 milhões de euros), num aumento de 16% face a 2023.

No ano em análise, a margem financeira, que resulta da diferença entre os juros cobrados nos créditos e os juros pagos pelos depósitos, foi de 8.056 milhões de dólares (7.821 milhões de euros), uma subida de 27% em termos homólogos.

Em 2024, o valor dedicado a provisões para risco de crédito também subiram face ao ano anterior, crescendo 31%, para 1.348 milhões de dólares (1.309 milhões de euros).

"Estamos muito satisfeitos com os nossos fortes resultados do trimestre e do ano. Encoraja-me que tenhamos alcançado ou ultrapassado quase todas as metas que tínhamos estabelecido para fazer crescer a empresa há cinco anos", referiu o líder do grupo financeiro, David Solomon, citado em comunicado.

