Segundo o grupo, "esta evolução reflete a inclusão de custos não recorrentes da implementação no curto prazo de um plano de otimização industrial na Amorim Cork Flooring (4,0 milhões de euros), bem como o aumento dos encargos financeiros em consequência do aumento das taxas de juro e do maior nível de endividamento".

A empresa deu ainda conta de que as suas vendas consolidadas caíram 9,7% no mesmo período, para 234,7 milhões de euros, nos primeiros três meses do ano, um valor que foi afetado "pela redução dos volumes de venda".

"Os primeiros três meses do ano foram afetados por condições de mercado desfavoráveis", adiantou o presidente da empresa, António Rios de Amorim, citado no comunicado.

O gestor apontou que "perante os efeitos negativos da desalavancagem operacional" e "refletindo uma contração de volumes nos setores" onde opera, bem como tendo em conta "o aumento de preços de consumo de cortiça", a Corticeira concentrou-se em "aumentar a eficiência industrial, melhorar o 'mix' e ganhar quota de mercado".

