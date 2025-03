De acordo com a Brisa, o tráfego médio diário (TMD) durante o ano foi de 24.386 veículos por dia, "o que representa um aumento de 4,9% em comparação com o período homólogo", sendo que "a circulação aumentou 5,2%, beneficiando do facto de 2024 ser um ano bissexto".

De acordo com a BCR, "a análise do tráfego por tipo de veículo mostra uma evolução mais favorável dos veículos pesados face aos ligeiros", destacando que o "crescimento do TMD registado nos veículos pesados foi de 5,7% e nos veículos ligeiros de 4,8%". Ainda assim, os veículos ligeiros representaram 93,7% do total do tráfego.

No final do ano, os rendimentos operacionais da BCR totalizaram 843,4 milhões de euros, "um acréscimo de 7,4% face ao período homólogo", com as receitas de portagem a atingir os 806,5 milhões de euros, mas 7,6% em relação a 2023.

Já as receitas relacionadas com as áreas de serviço atingiram os 30,6 milhões de euros, uma subida de 4,7%.

Segundo a BCR, o resultado operacional (EBITDA) no final de 2024 foi de 689,9 milhões de euros, "o que representa um acréscimo de 8,9% face ao período anterior".

A BCR realçou ainda que os gastos operacionais, excluindo amortizações, depreciações, ajustamentos e provisões, atingiram os 153,4 milhões de euros em 2024, registando-se um aumento de 1,2% face ao período homólogo.

No ano passado, o investimento (capex) na rede concessionada totalizou 61,8 milhões de euros, "em linha com o valor do período homólogo", indicou, acrescentando que este montante inclui 40,3 milhões de euros "referentes a grandes reparações, maioritariamente relacionadas com trabalhos de pavimentação na A1, A2, A3 e A6, mas também com intervenções em viadutos e outras estruturas, com destaque para a reabilitação de viadutos na A1 e A3. Foram ainda realizados trabalhos de estabilização de taludes e estruturas de contenção inseridos na A1", referiu.

Em 31 de dezembro de 2024, a dívida bruta da BCR era de 1.384 milhões de euros. Segundo a BCR, "cerca de 59% da dívida está sujeita ao regime de taxa de juro fixa e cerca de 41% ao regime de taxa de juro variável".

A concessionária revelou ainda que "em 2024, o número de vítimas mortais em acidentes rodoviários na rede BCR caiu 56,3% face a 2019, ano de referência para esta década (14 em 2024 vs. 32 em 2019)" e que "o número de feridos graves diminuiu 40,2% face ao mesmo ano (61 em 2024 vs. 102 em 2019)".

A empresa revelou que "o número de mulheres no conselho de administração da BCR subiu para 33,3%, sendo ainda de salientar, no pilar da governança, que, do total de administradores, 25% são independentes".

Por outro lado, "o número de mulheres em cargos de liderança fixou-se nos 33% em 2024, sendo objetivo da BCR chegar a 39% até 2029", indicou.

