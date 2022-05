A maior empresa do Brasil sublinhou que o lucro do primeiro trimestre foi o segundo mais registado, de acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira

A Petrobras atribuiu o resultado ao aumento da produção e exportação e petróleo e uma maior eficiência operacional, assim como à "valorização do real face ao dólar e aos preços do petróleo".

Devido à guerra na Ucrânia, a cotação do barril de petróleo do mar do Norte, conhecido como Brent, que serve de referência na Europa, atingiu 133,18 dólares (126,38 euros) em 08 de março, o valor mais elevado desde 2008.

Cerca de 80% do lucro da petrolífera no primeiro trimestre veio das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.

Os campos operados pela Petrobras foram responsáveis por 94,2% do petróleo e do gás natural produzidos no Brasil em março, avançou na quarta-feira o regulador brasileiro, a Agência Nacional do Petróleo.

O Brasil produziu uma média de 2,981 milhões de barris de petróleo por dia em março, um aumento de 2,2% em comparação com o mesmo mês em 2021, e 134 milhões de metros cúbicos por dia, mais 0,9%.

A Petrobras é controlada pelo Estado brasileiro, mas tem ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madrid.

O Conselho de Administração da empresa autorizou a distribuição de 3,72 reais (0,7 euros) por cada ação aos acionistas, o que equivale ao pagamento de 48,5 mil milhões de reais (9,15 mil milhões de euros) em dividendos, um valor recorde.

A Petrobras está a implementar um ambicioso programa de desinvestimento, que visa reduzir a dívida, melhorar o seu perfil financeiro e concentrar as operações nos ativos mais rentáveis, principalmente a exploração de hidrocarbonetos em águas muito profundas.

A petrolífera quer obter 15 mil milhões a 25 mil milhões de dólares (14,3 mil milhões a 23,7 mil milhões de euros) em vendas entre 2022 e 2026.

O programa incluiu a venda, no final de abril, da totalidade da participação num campo de águas profundas no Oceano Atlântico, por 2,2 mil milhões de dólares (2,09 mil milhões de euros).

