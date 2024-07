Nos primeiros seis meses do ano, as receitas caíram 4,1%, para 72.626 milhões de euros, face a idêntico período de 2023, pressionadas também pela menor procura por parte dos clientes.

O lucro antes de juros e impostos (ebit) teve uma queda homóloga de 24,7% até junho, para 7.900 milhões de euros, enquanto o custo das vendas cresceu 0,6% para 57.686 milhões de euros.

No segundo trimestre, as receitas da Mercedes-Benz caíram 3,9%, para 36.743 milhões de euros, em relação a igual período do ano precedente, enquanto o resultado líquido diminuiu 15,4%, para 3.016 milhões de euros.

