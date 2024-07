"O lucro líquido registado atingiu os 4,13 mil milhões de euros (2,52 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2023)", números que "incluem a transação do México, que ficou concluída no primeiro trimestre de 2024", indica a empresa em comunicado.

A impulsionar estes resultados estiveram os investimentos "recorde" de 5,28 mil milhões de euros, que cresceram 16% face ao ano passado, bem como um "forte desempenho operacional nos negócios de redes e energias renováveis".

A grande maioria dos investimentos foram direcionados para redes e energias renováveis e os EUA foram o principal destino de investimento, com cerca de um terço do total.

O EBITDA da empresa elétrica aumentou 9% para os 7,9 mil milhões de euros no primeiro semestre do ano.

Já o dividendo final de 0,351 euros por ação será pago em 29 de julho.

"A produção recorde de energias renováveis e o desempenho robusto do nosso negócio em redes ajudaram a obter um forte conjunto de resultados no primeiro semestre de 2024. Investimos, também, mais do que nunca nos primeiros seis meses do ano, o que trará benefícios na segunda metade de 2024. Assim, será possível aumentar a orientação de lucro para o ano", afirmou o presidente executivo da Iberdrola, Ignacio Galán, citado em comunicado.

"Estamos a fazer bons progressos no que toca ao cumprimento dos objetivos do nosso plano de negócios para 2026. Além disso, também esperamos que novas oportunidades de crescimento a médio e longo prazo se cristalizem no segundo semestre do ano nas nossas áreas de negócio de redes e armazenamento, bem como novas oportunidades para apoiar a expansão dos centros de dados", acrescentou.

MES // CSJ

Lusa/Fim