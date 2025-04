Lucro da Iberdrola caiu 27,4% para 2.004,4 milhões de euros no 1.º trimestre

Madrid, 30 abr 2025 (Lusa) - O lucro líquido da Iberdrola atingiu os 2.004,4 milhões de euros no primeiro trimestre, menos 27,4% do que no período homólogo, quando os resultados foram impulsionados por ganhos de capital multimilionários gerados pela venda de ativos no México.