No relatório e contas referente a 2024 divulgado no 'site' da CP, hoje noticiado pelo jornal Público, a transportadora ferroviária assinala que este é o terceiro exercício consecutivo com resultados positivos, depois dos 9,2 milhões de euros em 2022 e dos 3,6 milhões de euros de 2023.

No ano passado, a CP transportou mais 8,7% passageiros que no ano anterior e teve proveitos de tráfego 13,2% acima do registado em 2023, para, respetivamente, 188,3 milhões de passageiros e 280,1 milhões de euros.

Em 2024, a CP voltou a reduzir a sua dívida, passando de 202,6 milhões de euros para 103,6 milhões de euros, uma diminuição que permitiu "alcançar rácios de autonomia financeira positivos e cria condições favoráveis para a realização dos investimentos necessários que garantam a sustentabilidade futura da empresa".

No ano em análise, a transportadora ferroviária assinalou que os seus serviços "continuaram a ser afetados pelas diversas obras de modernização que estão a decorrer na infraestrutura ferroviária" e que têm provocado atrasos em diversos serviços comerciais.

"Espera-se que após a conclusão das mesmas existam novas condições que permitam à CP melhorar substancialmente o seu desempenho operacional", regista a empresa, que reporta que o seu indicador de pontualidade desceu 6,8 pontos percentuais (p.p.) em 2024, face a 2023, para 67,2%.

Em sentido inverso, o indicador da regularidade subiu 5,4 p.p. para 97,3%.

No final de 2024, a CP contava com 3.890 trabalhadores a cargo, mais 155 que no final de 2023, e com 444 veículos na frota (238 automotoras, 50 locomotivas e 156 carruagens), menos quatro no espaço de um ano.

A CP destacou ainda introdução do Passe Ferroviário Verde, em outubro do ano passado, considerando que "está a ter um grande impacto na transferência modal para o comboio".

