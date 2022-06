A posição de Christine Lagarde foi transmitida hoje num painel com o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, e o diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), no Fórum BCE, em Sintra.

"Não acho que vamos voltar àquele ambiente de inflação baixa", disse.

