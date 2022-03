O Ministério dos Negócios Estrangeiros refere, em comunicado, que esta entrega será feita no porto da Praia, referente ao acordo de ajuda alimentar assinado com o Governo do Japão em 19 de agosto de 2020, no valor de 250 milhões de ienes (1,9 milhão de euros).

O carregamento que é esperado quinta-feira na capital cabo-verdiana será de 1.050 toneladas de arroz, que se soma à entrega de 2.564 toneladas no porto do Mindelo, em São Vicente, em dezembro de 2021.

"O apoio japonês vem ajudando as autoridades cabo-verdianas na resposta aos desafios ligados à Segurança Alimentar e Nutricional a nível nacional, contribuindo para o aumento da disponibilidade de cereais e estabilidade de preços no mercado nacional", esclarece a nota.

Acrescenta que "com o valor da venda dos cereais em todo o território nacional, cria-se um fundo de contrapartida para financiar projetos de desenvolvimento socioeconómico nas áreas da agricultura, segurança alimentar, disponibilidade de água, e setor da saúde", com "impacto positivo na melhoria das condições de vida da população".

