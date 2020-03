Japão doa a Angola 1,5 milhões de euros para projetos de desminagem e construção de escola O Governo do Japão anunciou hoje que vai doar a Angola de mais de 1,5 milhões de dólares (1,3 milhões de euros) para três projetos de desminagem nas províncias do Moxico, Cuanza Sul e Cuanza Norte. economia Lusa economia/japao-doa-a-angola-1-5-milhoes-de-euros-para-_5e628008d2b618196e66e479





Segundo uma nota da embaixada do Japão em Angola, esta doação feita através do programa de assistência a projetos comunitários de segurança humana da missão diplomática japonesa em Angola, inclui igualmente a construção de uma escola primária na província de Luanda.

A execução destes projetos de desminagem, frisa a nota, vai garantir a segurança de transporte de pessoas e bens da população local, transformando as áreas minadas em terras cultiváveis, esperando-se que os projetos contribuam para a renovação de dados sobre o plano de desminagem no país e a melhoria de condições de escolaridade ao redor da cidade de Luanda.

Para o projeto de desminagem na vila do Luso, Moxico, foram atribuídos 647.059 dólares (579 mil euros), a ser implementado pela Mines Advisor Group, sendo que para o município da Cela, no Cuanza Sul, foram destinados 442.650 dólares (396 mil euros), a ser executado pela Associação de Profissionais Angolanos de Ação contra Minas.

Já para a desminagem dos municípios de Cambambe e Cazengo, no Cuanza Norte, o Governo japonês disponibilizou 282.540 dólares (252 mil euros), a ser implementado pela Ajuda Popular da Noruega, e para a construção da escola primária no Kilamba Kiaxi, Luanda, foram doados 137.376 dólares (122 mil euros), sob responsabilidade do Centro de Acolhimento de Crianças Arnald Janssen.

O Governo do Japão apoio a implementação de 66 projetos nos setores de desminagem, agricultura, saúde e educação, através do Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana, desde 1990, que totalizam o valor de 12 milhões de dólares (10,7 milhões de euros).

