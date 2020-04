Itália garantirá até 200 mil ME em empréstimos a empresas O Governo italiano aprovou hoje um decreto que permite garantir até 90% em empréstimos para empresas no valor de 200.000 milhões de euros, medida destinada a fornecer liquidez ao setor, afetado pela crise causada pelo novo coronavírus. economia Lusa economia/italia-garantira-ate-200-mil-me-em_5e8b8c1379a1b71956bfeacb





"Com esse decreto realizamos uma intervenção sem precedentes para apoiar a liquidez do sistema produtivo: implementamos 200.000 milhões de euros em garantias para empréstimos de até 90% por parte do Estado para empresas de todos os tipos, sem limite de faturação", afirmou o ministro da Economia italiano, Roberto Gualtieri.

Depois de o Governo já ter anunciado em março outras medidas de apoio à economia, o ministro indicou que são mobilizados "750.000 milhões de euros em recursos garantidos pelo Estado".

A Itália, um dos países mais afetados pela pandemia de covid-19, totaliza 16.523 vítimas mortais desde o início desta crise sanitária.

O número de mortes em Itália devido ao novo coronavírus voltou a subir hoje, com o registo de 636 óbitos nas últimas 24 horas, após dois dias consecutivos em decréscimo, segundo as autoridades.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil. Dos casos de infeção, mais de 240 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

