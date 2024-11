Num comunicado hoje divulgado, o BdP precisa que o aumento das transações de IDE, que se tinham cifrado em 4.200 milhões no terceiro trimestre de 2023, se deveu "sobretudo ao investimento realizado por investidores não residentes no capital de entidades portuguesas" (3.500 milhões de euros).

"Neste valor estão incluídos 1.000 milhões de euros referentes a investimento imobiliário", adianta o BdP.

O BdP refere ainda que os países europeus foram os que mais investiram em Portugal neste período.

Em relação às transações de Investimento Direto de Portugal no Exterior (IPE), o BdP afirma que as mesmas totalizaram 3.300 milhões de euros no terceiro trimestre, contra 2.000 milhões de euros no mesmo trimestre de 2023.

Destas transações destacou-se o investimento realizado por investidores portugueses em entidades residentes em países do continente europeu.

O BdP também indica que, no final do terceiro trimestre de 2024, o 'stock' de investimento direto estrangeiro em Portugal era de 196.500 milhões de euros, e o de investimento direto de Portugal no exterior era de 71.500 milhões de euros, representando, respetivamente, 70% e 26% do Produto Interno Bruto (PIB) português.

"Desde 2008 que ambos os 'stocks' têm aumentado, embora a ritmos diferentes", refere o BdP, adiantando que o Investimento Direto do Exterior em Portugal "mais do que duplicou entre o final de 2008 e o terceiro trimestre de 2024", enquanto o Investimento de Portugal no Exterior cresceu 32%.

O banco central português afirma ainda que, "quando medidos em percentagem do PIB, o peso do IDE aumentou 25 pontos percentuais, mas o peso do IPE reduziu-se 4 pontos percentuais".

MC // CSJ

Lusa/Fim