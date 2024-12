Segundo o Painel de Avaliação do Investimento em I&D Industrial da UE, as maiores duas mil empresas que investiram em I&D incluem 322 sediadas da UE (18,7% do total), 681 dos Estados Unidos (42,3%), 524 chinesas (17,1%), 185 japonesas (8,3%) e 288 do resto do mundo (13,5%), incluindo Reino Unido (63), Taiwan (65), Coreia do Sul (40) e Suíça (39).

Segundo o estudo, com o aumento de 9,8% no investimento da indústria europeia na investigação e desenvolvimento em 2023, a UE ultrapassou, pela primeira vez desde 2013, o crescimento do investimento das empresas chinesas em I&D nos Estados Unidos (5,9%) e na China (9,6%).

As duas mil principais empresas investiram, em 2023, um valor recorde de 1.257,5 mil milhões de euros em I&D em 2023 e, destas, as 50 principais (incluindo 11 empresas da UE), contribuíram com 40,1% dos investimentos de I&D.

Tal como nos anos anteriores, quatro setores -- 'hardware' e 'software' das TIC, saúde e automóvel -- são responsáveis por mais de três quartos do investimento global em I&D.

O painel de avaliação revela ainda que as empresas sediadas na UE mantêm a liderança mundial em I&D no setor automóvel, as sediadas nos EUA lideram nos setores relacionados com as TIC e a saúde, enquanto as empresas chinesas cresceram em todos os setores nos últimos dez anos.

